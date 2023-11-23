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В "Укренерго" розповіли, чому Україна обмежена у можливостях імпортувати електроенергію

Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна обмежена у можливості імпортувати електроенергію для покриття дефіцитів в енергосистемі, бо вартість електрики в країні формується не так як в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника "Укренерго" Володимира Кудрицького.

Зокрема він розповів, що Україна вимушена звертатися за аварійною допомогою до країн ЄС через недостатній обсяг імпортованої електроенергії.

"Це пов’язано з тим, що в Україні ціна нижча, ніж в європейських сусідніх країнах. "Укренерго" забезпечило технічну здатність імпортувати до 1200 МВт з Європи. Сьогодні максимально ми імпортували 500 МВт, це тільки в одній годині, а так – і того менше", - сказав Кудрицький відповідаючи на питання, чому в Україні обмежена можливість для імпорту електроенергії.

Очільник "Укренерго" також додав, що причини недостатнього імпорту більше економічні, або ж регуляторні, оскільки ціна в Україні формується дещо по-іншому ніж в Європі принципі.

"Тому, ми змушені були добирати імпорт, який не зайшов в нашу країну, більш дорогою аварійною допомогою", - підсумував він.

Нагадаємо, 22 листопада "Укренерго" вперше за тривалий час зафіксувала дефіцит в енергосистемі.

Раніше компанія заявляла, що для безперебійного енергопостачання цінові обмеження на ринку електроенергії не мають заважати імпорту.

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УкренергоЕлектроенергія