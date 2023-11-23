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В "Укрэнерго" рассказали, почему Украина ограничена в возможностях импортировать электроэнергию

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Украина ограничена в возможности импортировать электроэнергию для покрытия дефицитов в энергосистеме, потому что стоимость электричества в стране формируется не так, как в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

В частности, он рассказал, что Украина вынуждена обращаться за аварийной помощью в страны ЕС из-за недостаточного объема импортируемой электроэнергии.

"Это связано с тем, что в Украине цена ниже, чем в европейских соседних странах. "Укрэнерго" обеспечило техническую способность импортировать до 1200 МВт из Европы. Сегодня максимально мы импортировали 500 МВт, это только в один час, а так - и того меньше", - сказал Кудрицкий, отвечая на вопрос, почему в Украине ограничена возможность для импорта электроэнергии.

Глава "Укрэнерго" также добавил, что причины недостаточного импорта более экономичны, или регуляторные, поскольку цена в Украине формируется несколько по-другому, чем в Европе принципе.

"Поэтому мы вынуждены были подбирать импорт, который не зашел в нашу страну, более дорогой аварийной помощью", - подытожил он.

Напомним, 22 ноября "Укрэнерго" впервые за продолжительное время зафиксировала дефицит в энергосистеме.

Ранее компания заявляла, что для бесперебойного энергоснабжения ценовые ограничения на рынке электроэнергии не должны мешать импорту.

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УкрэнергоЭлектроэнергия