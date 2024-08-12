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В "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть завтра світло за графіками

Україна, Понеділок 12 серпня 2024 19:29
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В "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть завтра світло за графіками Фото: в "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть завтра світло за графіками (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні у вівторок, 13 серпня, відключення електроенергії за графіками не плануються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Завтра, 13 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.

Водночас в "Укренерго" попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі, українців повідомлять додатково про застосування відключень світла.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", - наголосили в компанії.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останніми тижнями в Україні перестали вимикати електроенергію за графіками. Це пов'язано з тим, що в країні спала спека, а також з ремонту вийшли два атомні енергоблоки.

Як повідомили у Міненерго, повернення жорстких графіків відключення світла в Україні поки не прогнозуються, навіть, якщо буде спекотно так, як у липні. Але на це можу вплинути потенційні російські обстріли енергетики.

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Укренерго Електроенергія Відключеня світла
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