В "Укренерго" розповіли, чи вимикатимуть завтра світло за графіками
В Україні у вівторок, 13 серпня, відключення електроенергії за графіками не плануються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
"Завтра, 13 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються", - йдеться в повідомленні.
Водночас в "Укренерго" попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі, українців повідомлять додатково про застосування відключень світла.
"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби", - наголосили в компанії.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, останніми тижнями в Україні перестали вимикати електроенергію за графіками. Це пов'язано з тим, що в країні спала спека, а також з ремонту вийшли два атомні енергоблоки.
Як повідомили у Міненерго, повернення жорстких графіків відключення світла в Україні поки не прогнозуються, навіть, якщо буде спекотно так, як у липні. Але на це можу вплинути потенційні російські обстріли енергетики.
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