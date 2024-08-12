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В "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра выключать свет по графикам

Украина, Понедельник 12 августа 2024 19:29
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В "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра выключать свет по графикам Фото: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра выключать свет по графикам (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине во вторник, 13 августа, отключения электроэнергии по графикам не планируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 13 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении.

В то же время, в "Укрэнерго" предупредили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме, украинцев сообщат дополнительно о применении отключений света.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток", - подчеркнули в компании.

Отключение света в Украине

Напомним, в последние недели в Украине перестали выключать электроэнергию по графикам. Это связано с тем, что в стране спала жара, а также с ремонта вышли два атомных энергоблока.

Как сообщили в Минэнерго, возвращения жестких графиков отключения света в Украине пока не прогнозируются, даже если будет жарко так, как в июле. Но на это могу повлиять потенциальные российские обстрелы энергетики.

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Укрэнерго Электроэнергия Отключения света
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