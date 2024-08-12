Фото: в "Укрэнерго" рассказали, будут ли завтра выключать свет по графикам (Getty Images)

В Украине во вторник, 13 августа, отключения электроэнергии по графикам не планируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Завтра, 13 августа, меры по ограничению потребления не прогнозируются", - говорится в сообщении. В то же время, в "Укрэнерго" предупредили, что в случае изменения ситуации в энергосистеме, украинцев сообщат дополнительно о применении отключений света. "Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережливо в течение всех суток", - подчеркнули в компании.