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В "Укренерго" розкрили прогноз щодо графіків на завтра: чи будуть відключати світло

Фото: в Україні завтра не відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні в суботу, 10 серпня, енергетики не будуть відключати світло у рамках графіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" у Telegram.

"Завтра, 10 серпня, відключення не застосовуватимуться", - сказано в повідомленні "Укренерго".

У компанії додали, що якщо обмеження все ж таки вирішать застосувати, то повідомлять про таку інформацію додатково.

Також українців вкотре закликали користуватися електроприладами з великим споживанням у період з 11:00 до 15:00.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, останнім часом в Україні не застосовуються графіки відключень світла. Винятком став лише четвер, коли на кілька годин задіяли обмеження для бізнесу та промисловості.

Причиною часткового повернення графіків, зокрема, стало зростання споживання електроенергії через спеку, яка спостерігалася у східних та південних регіонах України.

Для населення графіки востаннє застосовували 29 липня. Більш детально про те, чому в Україні перестали діяти обмеження електропостачання, - у матеріалі РБК-Україна.

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