В "Укрэнерго" раскрыли прогноз по графикам на завтра: будут ли отключать свет

Отключения света в Украине

Напомним, последнее время в Украине не применяют графики отключений света. Исключением стал только четверг, когда на несколько часов задействовали ограничения для бизнеса и промышленности.

Причиной частичного возвращения графиков, в частности, стал рост потребления электроэнергии из-за жары, которая наблюдалась в восточных и южных регионах Украины.

Для населения же графики последний раз применяли 29 июля. Более детально о том, почему в Украине перестали действовать ограничения электроснабжения, - в материале РБК-Украина.

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