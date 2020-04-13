"Укрэнерго" признает задолженность в 6 млрд грн перед госпоставщиком тока населению

НЭК "Укрэнерго" задолжал госкомпании, которая обеспечивает поставки электроэнергии населению по низким ценам - ГП "Гарантированный покупатель", - 5,7 млрд грн за два месяца текущего года. Об этом заявил в.и.о директора "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на онлайн-встрече Energy Club meeting, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ExPro.

По его словам тариф "Укрэнерго", который платят промышленные потребители, обеспечивает лишь треть от нужного.

"Проблема в том, что в нашем тарифе на 2020 год предусмотрено на компенсацию "Гарантированном покупателю" 700 - 800 млн грн в месяц, а счета которые выставляет нам "Гарантированный покупатель" в разы больше и составляют 2 - 2,5 млрд грн (в месяц - ред). Это привело к тому, что только за 2 месяца, за февраль и март задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" стала почти 5,7 млрд грн. "Гарантированный покупатель" в свою очередь задолжало крупную сумму средств производителям по зеленому тарифу, а также "Энергоатома", - отметил Кудрицкий.

По его словам, эта проблема влечет за собой цепную реакцию на рынке, которая еще усугубляется кризисом неплатежей. В частности, за март оплаты за поставленную электроэнергию снизились до 60%, а за первые дни апреля уровень сбора средств падает до 52%.

Напомним, ранее народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКУ Алексей Кучеренко заявил, что энергетическая отрасль приблизилась к коллапсу, и необходимо срочно назначить профессионального министра энергетики с профессиональной командой.

В свою очередь, пресс-служба Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины предупредила о возможном прекращении поставок электроэнергии потребителям из-за низкого уровня оплаты.