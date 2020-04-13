"Укренерго" визнає заборгованість в 6 млрд грн перед держпостачальником струму населенню

НЕК "Укренерго" заборгував держкомпанії, яка забезпечує постачання електроенергії населенню за низькими цінами - ДП "Гарантований покупець", - 5,7 млрд грн за два місяці поточного року. Про це заявив т.в.о директора "Укренерго" Володимир Кудрицький на онлайн-зустрічі Energy Club meeting, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ExPro.

За його словами тариф "Укренерго", який сплачують промислові споживачі, забезпечує лише третину від потрібного.

"Проблема в тому, що у нашому тарифі на 2020 році передбачено на компенсацію "Гарантованому покупцю" 700 - 800 млн грн на місяць, а рахунки які виставляє нам "Гарантований покупець" в рази більші й складають 2 - 2,5 млрд грн (на місяць - ред). Це призвело до того, що тільки за 2 місяці, за лютий та березень заборгованість НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" стала майже 5,7 млрд грн. "Гарантований покупець" своєю чергою боргує велику суму коштів виробникам за зеленим тарифом, а також "Енергоатому", - зазначив Кудрицький.

За його словами, ця проблема спричиняє ланцюгову реакцію на ринку, яка ще посилюється кризою неплатежів. Зокрема, за березень оплати за поставлену електроенергію знизились до 60%, а за перші дні квітня рівень збору коштів падає до 52%.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, перший заступник голови комітету з енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко заявив, що енергетична галузь наблизилася до колапсу, і необхідно терміново призначити професійного міністра енергетики з професійною командою.

Своєю чергою, пресслужба Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища України попередила про можливе припинення поставок електроенергії споживачам через низький рівень оплати.