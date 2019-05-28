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"Укренерго" пропонує відтермінувати новий ринок електроенергії

Новини » Економіка    28.05.2019 - 12:39
"Укренерго" пропонує відтермінувати новий ринок електроенергії
Фото: Всеволод Ковальчук (ua.energy)

Запустити новий ринок пропонується з 1 жовтня

Наглядова рада "Укренерго" пропонує відтермінувати запуск нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня 2019 року. Про це повідомив в.о. директора Укренерго Всеволод Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

Ковальчук розповів, що наглядова рада компанії звернулася з листом до Верховної ради, прем`єр-міністра України та НКРЕКП щодо необхідності відтермінування запуску ринку.

Керівник "Укренерго" нагадав, що сьогодні о 14.05 Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки буде розглядатися законопроект Олександра Домбровського та Льва Підлісецького щодо відтермінування запуску ринку електроенергії на три місяці.

"Сподіваємося, комітет ПЕК та парламент України приймуть виважене рішення на користь української економіки. Ключовим моментом є те, що в разі неприйняття змін до закону, ринок автоматично запуститься з 1 липня з усіма наявними проблемами", - зазначив Ковальчук.

&quot;Укренерго&quot; пропонує відтермінувати новий ринок електроенергії

Як повідомляло РБК-Україна, у Верховній раді зареєстрований законопроект №10318 про відтермінування запровадження нового ринку електричної енергії на три місяці до 1 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, Світовий банк рекомендує перепланувати запуск нового ринку електроенергії з 1 липня на 1 жовтня 2019 року, оскільки для запуску ринку існують технічні, нормативні та політичні перешкоди.

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