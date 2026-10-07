"Укренерго" повідомило про відключення світла в 5 областях через удари РФ, сьогодні будуть графіки

Де є знеструмлення

Внаслідок російських ударів без світла залишилися споживачі у таких регіонах:

Полтавська область;

Чернігівська область;

Харківська область;

Вінницька область;

Херсонська область.

Де і як діють графіки відключень

Через пошкодження обладнання та задля уникнення перевантаження мереж упродовж усієї доби в частині регіонів вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:

для промисловості діють графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів запроваджені графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Енергетики закликають громадян споживати електроенергію ощадливо у період дії обмежень. Перевірити наявність відключень за своєю адресою, а також дізнатися точний час і тривалість знеструмлень можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

