"Укренерго" повідомило про відключення світла в 5 областях через удари РФ, сьогодні будуть графіки

Через ворожі атаки на енергетичну інфраструктуру України станом на ранок зафіксовані нові знеструмлення у п'яти областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, вже тривають аварійно-відновлювальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Внаслідок російських ударів без світла залишилися споживачі у таких регіонах:
Через пошкодження обладнання та задля уникнення перевантаження мереж упродовж усієї доби в частині регіонів вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:
Енергетики закликають громадян споживати електроенергію ощадливо у період дії обмежень. Перевірити наявність відключень за своєю адресою, а також дізнатися точний час і тривалість знеструмлень можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у вашому регіоні.