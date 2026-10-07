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"Укрэнерго" сообщило об отключении света в 5 областях из-за ударов РФ, сегодня будут графики

10:45 07.10.2026 Ср
1 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: в Украине есть обесточивание из-за обстрела (Getty Images)

Из-за вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины по состоянию на утро зафиксированы новые обесточения в пяти областях. Там, где это позволяет ситуация, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Где есть обесточивание

В результате российских ударов без света остались потребители в таких регионах:

  • Полтавская область;
  • Черниговская область;
  • Харьковская область;
  • Винницкая область;
  • Херсонская область.

Где и как действуют графики отключений

Из-за повреждения оборудования и во избежание перегрузки сетей на протяжении всех суток в части регионов вынужденно применяются меры ограничения потребления:

  • для промышленности действуют графики ограничения мощности;
  • для всех категорий потребителей введены графики почасовых отключений в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.

Энергетики призывают граждан потреблять электроэнергию экономно в период действия ограничений. Проверить наличие отключений по своему адресу, а также узнать точное время и продолжительность отключений можно на официальных страницах оператора распределения (облэнерго) в вашем регионе.

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