"Укренерго" повідомило час та обсяг відключень світла на сьогодні

"Застосування заходів обмеження прогнозується лише в години вечірнього максимуму споживання - з 16:00 до 22:00 буде діяти одна черга відключень", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, причина - комплексна. По-перше, спека спала, і споживання електрики в Україні знизилось. Сьогодні на ранок споживання на 6% менше, ніж його прогнозований рівень (без урахування обмежень) на ранок четверга, 18 липня.

При цьому, зменшився і дефіцит потужності - з ремонту повернувся в роботу блок на одній з атомних станцій, а сонячна погода та помірна температура сприяють збільшенню виробництва електроенергії на сонячних електростанціях, зазначили в "Укренерго".