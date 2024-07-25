"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня

Отключения света в четверг, 25 июля, возможны вечером. Но они будут минимальными – применят только одну очередь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Применение мер ограничения прогнозируется лишь в часы вечернего максимума потребления – с 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, причина - комплексная. Во-первых, жара спала, и потребление электричества в Украине снизилось. Сегодня на утро потребление на 6% меньше его прогнозируемого уровня (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля.
При этом уменьшился и дефицит мощности - из ремонта вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях, отметили в "Укрэнерго".
Напомним, время отключения света существенно сократилось 23 июля после того, как из ремонта вышел блок атомной АЭС. Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян прогнозирует, что тенденция с отменой отключений света будет долговременной.
Потребителей каждой области разделили на шесть очередей, групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.
По данным "Укрэнерго", условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.