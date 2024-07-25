RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Укрэнерго" сообщило время и объем отключений света на сегодня

Фото: Отключение света 25 июля возможны только вечером (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Отключения света в четверг, 25 июля, возможны вечером. Но они будут минимальными – применят только одну очередь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Применение мер ограничения прогнозируется лишь в часы вечернего максимума потребления – с 16:00 до 22:00 будет действовать одна очередь отключений", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, причина - комплексная. Во-первых, жара спала, и потребление электричества в Украине снизилось. Сегодня на утро потребление на 6% меньше его прогнозируемого уровня (без учета ограничений) на утро четверга, 18 июля.

При этом уменьшился и дефицит мощности - из ремонта вернулся в работу блок на одной из атомных станций, а солнечная погода и умеренная температура способствуют увеличению производства электроэнергии на солнечных электростанциях, отметили в "Укрэнерго".

Напомним, время отключения света существенно сократилось 23 июля после того, как из ремонта вышел блок атомной АЭС. Глава Госэнергонадзора Руслан Слободян прогнозирует, что тенденция с отменой отключений света будет долговременной.

Графики и время отключения

Потребителей каждой области разделили на шесть очередей, групп бытовых потребителей и бизнеса, потребляющих определенное количество мегаватт.

По данным "Укрэнерго", условно, одна очередь графиков – 4 часа отключений в сутки, две очереди – 8 часов отключений в сутки, три очереди – 12 часов отключений в сутки, четыре очереди – более 12 часов отключений в сутки.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоОтключения света