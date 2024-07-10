В "Укренерго" повідомили, що буде з графіками відключень через атаку дронів на заході

Як зазначив Кудрицький, в усіх регіонах зараз ситуація однакова, окрім прифронтових зон, де через постійні обстріли споживачі можуть перебувати без світла через пошкодження мереж.

"І це також стосується західного регіону, де буквально кілька годин тому росіяни здійснили досить серйозну атаку на об’єкт "Укренерго". Але навіть попри пошкодження, які були завдані, ми не плануємо в західному регіоні міняти якимось чином графік", - сказав він.

За його словами, "і в західних, і в південних, і в центральних, і в південних і у східних регіонах, окрім прифронтових районів, ситуація з енергоживленням приблизно однакова".

Нічна атака

Нагадаємо, за даними командувача Повітряних сил Миколи Олещука, у ніч на 10 липня противник атакував Україну однією балістичною ракетою "Іскандер-М" і чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69 з окупованого Криму, а також 20 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 із Курської області.

В "Укренерго" повідомляли про удар дронів по енергооб'єкт у Рівненській області. В окремих районах регіону знеструмлювалися побутові та промислові споживачі. Наразі енергоживлення всіх споживачів відновлено.

Згідно з планом, 10 липня з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго будуть застосовувати дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги.