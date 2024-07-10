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В "Укрэнерго" сообщили, что будет с графиками отключений из-за атаки дронов на западе

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Графики отключений светящаяся на сегодня останется без изменений, несмотря на ночную дроновую атаку на энергообъекты на Западе Украины.

Об этом заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Как отметил Кудрицкий, во всех регионах сейчас ситуация одинаковая, кроме прифронтовых зон, где из-за постоянных обстрелов потребители могут находиться без света из-за повреждений сетей.

"И это также касается западного региона, где буквально несколько часов назад россияне совершили достаточно серьезную атаку на объект "Укрэнерго". Но даже несмотря на нанесенные повреждения, мы не планируем в западном регионе менять каким-то образом график", - сказал он. .

По его словам, "и в западных, и в южных, и в центральных, и в южных и в восточных регионах, кроме прифронтовых районов, ситуация с энергопитанием примерно одинакова".

Ночная атака

Напомним, по данным командующего Воздушными силами Николая Олещука, в ночь на 10 июля противник атаковал Украину одной баллистической ракетой "Искандер-М" и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20 ударными БПЛА типа Shahed- 131/136 из Курской области.

В "Укрэнерго" сообщали об ударе дронов по энергообъекту в Ровенской области. В отдельных районах региона были обесточены бытовые и промышленные потребители. В настоящее время энергопитание всех потребителей возобновлено.

Согласно плану, 10 июля с 1:00 до 6:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений. В остальные часы будут задействованы три очереди.

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УкрэнергоОтключения света