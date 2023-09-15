"Укренерго" потребує пільгового кредитування для виплати боргів, - нардепи

Кабінет міністрів та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг повинні допомогти компанії "Укренерго" у залученні кредитних коштів, щоб вона могла виплачувати накопичені борги та не опинилася в стані дефолту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міжфракційного депутатського об’єднання (МФО) "Чиста енергія - здорове довкілля".

"МФО прохає прем'єр-міністра, міністра енергетики, членів НКРЕКП забезпечити можливість НЕК "Укренерго" здійснити залучення коштів у міжнародних та національних банках та фінансових установах на пільгових умовах під гарантії повернення залучених коштів з метою забезпечення ліквідністю та недопущення дефолту системного оператора", - зазначають депутати.

В листі зазначається, що причинами глибокої боргової кризи є неефективний механізм спеціальних обов’язків із забезпечення доступності електричної енергії для побутових споживачів, покладених на НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго", а також штучні цінові обмеження на ринку електричної енергії.

"В результаті вже новий ринок електричної енергії має суттєвий ланцюг взаємної заборгованості: "Енергоатом" має борг перед ДП "Гарантований покупець" в сумі 27 млрд грн; "Укренерго" заборгувало учасникам ринку 50 млрд грн, а учасники ринку винні системному оператору понад 59 млрд грн; ДП "Гарантований покупець" має борг перед виробниками з ВДЕ понад 32 млрд грн", - уточнили депутати.

При цьому, найбільшу стурбованість депутатів викликає стан оператора системи передачі - НЕК "Укренерго" від якого залежить можливість доставити електроенергію від виробника до споживача.

"Це підприємство має найбільшу дебіторську та кредиторську заборгованість та не має ефективних засобів впливу на боржників, окрім як шляхом судового захисту", - підкреслюють в МФО.

Нагадаємо, борг "Укренерго" перед Гарантованим покупцем щодо послуги зі збільшення частки відновлюваних джерел енергії перевищує 25 млрд грн. Рівень розрахунків за зелену електроенергію у 2023 році складає лише 52%.

Українська вітроенергетична асоціація заявляє, що Кабмін та Нацкомісія з питань енергетики та комунальних послуг мають ухвалити рішення, які дозволятимуть "Укренерго" обслуговувати та виплачувати раніше залучені кредити.