"Укрэнерго" нуждается в льготном кредитовании для выплаты долгов, - нардепы

Кабинет министров и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, должны помочь компании "Укрэнерго" в привлечении кредитных средств, чтобы она могла выплачивать накопленные долги и не оказалась в состоянии дефолта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram межфракционного депутатского объединения (МФО) "Чистая энергия - здоровая окружающая среда".

"МФО просит премьер-министра, министра энергетики, членов НКРЭКУ обеспечить возможность НЭК "Укрэнерго" осуществить привлечение средств в международных и национальных банках и финансовых учреждениях на льготных условиях под гарантии возврата привлеченных средств с целью обеспечения ликвидностью и недопущения дефолта системного оператора", - отмечают депутаты.

В письме отмечается, что причиной глубокого долгового кризиса является неэффективный механизм специальных обязанностей по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей, возложенных на НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго", а также искусственные ценовые ограничения на рынке электрической энергии.

"В результате уже новый рынок электрической энергии имеет существенную цепь взаимной задолженности: "Энергоатом" имеет долг перед ГП "Гарантированный покупатель" в сумме 27 млрд грн; "Укрэнерго" задолжало участникам рынка 50 млрд грн, а участники рынка должны системному оператору свыше 59 млрд грн;ГП "Гарантированный покупатель" имеет долг перед производителями из ВИЭ более 32 млрд грн", - уточнили депутаты.

При этом наибольшую обеспокоенность депутатов вызывает состояние оператора системы передачи - НЭК "Укрэнерго" от которого зависит возможность доставить электроэнергию от производителя к потребителю.

"Это предприятие имеет наибольшую дебиторскую и кредиторскую задолженность и не обладает эффективными средствами воздействия на должников, кроме как путем судебной защиты", - подчеркивают в МФО.

Напомним, долг "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем по услуге по увеличению доли возобновляемых источников энергии превышает 25 млрд грн. Уровень расчетов за зеленую электроэнергию в 2023 году составляет всего 52%.

Украинская ветроэнергетическая ассоциация заявляет, что Кабмин и Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг должны принять решения, позволяющие "Укрэнерго" обслуживать и выплачивать ранее привлеченные кредиты.