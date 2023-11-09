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Укренерго попередило про фішингову розсилку: як розрізнити підроблений лист

Четвер 09 листопада 2023 17:00
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Укренерго попередило про фішингову розсилку: як розрізнити підроблений лист Фото: Укренерго попередило про фішингову розсилку (freepik.com)
Автор: Сергій Пишкін

В мережі зафіксована розсилка листів з вірусом зі сторонніх адрес нібито від імені НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго.

Як розрізнити підробку:

  • лист відправлено не з офіційної адреси. Співробітники "Укренерго" користуються поштою виключно з доменом @ua.energy.
  • ДП "Укренерго" не існує. Офіційна назва компанії - НЕК "Укренерго". До 2019 року використовувалась ДП "НЕК "Укренерго".
  • співробітники "Укренерго" завжди ведуть листування з вказаними повними даними відправника, у тому ж числі, виключно українською.

"НЕК "Укренерго" вже звернулось до правоохоронних органів з прохання знайти шахраїв, які неправомірно використовують дані нашої компанії. Просимо уважно перевіряти всі адреси, з яких надходять листи нібито від НЕК "Укренерго", - додала пресслужба.

Укренерго попередило про фішингову розсилку: як розрізнити підроблений лист

Фото: Укренерго попередило про фішингову розсилку (freepik.com)

Російські фейки, ІПСО й хакерські атаки

Російські терористи неодноразово вдавались до дезінформації, поширення фейків, використання нейромережі для створення діпфейків, хакерських атак й розсилки фішингових листів.

Як приклад, нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту". Зокрема терористи створили низку відео про нібито відключення світла в Україні, які потім поширювали в мережі.

Про те як відрізнити брехню, можна прочитати за посиланням.

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