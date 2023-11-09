Укрэнерго предупредило о фишинговой рассылке: как различить поддельное письмо

В сети зафиксирована рассылка писем с вирусом с посторонних адресов якобы от имени НЭК "Укрэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго .

Как различить подделку:

письмо отправлено не с официального адреса. Сотрудники "Укрэнерго" пользуются почтой исключительно с доменом @ua.energy.

ГП "Укрэнерго" не существует. Официальное название компании - НЭК "Укрэнерго". До 2019 года использовалось ГП "НЭК "Укрэнерго".

сотрудники "Укрэнерго" всегда ведут переписку с указанными полными данными отправителя, в том числе, исключительно на украинском.

"НЭК "Укрэнерго" уже обратилось в правоохранительные органы с просьбой найти мошенников, которые неправомерно используют данные нашей компании. Просим внимательно проверять все адреса, с которых поступают письма якобы от НЭК "Укрэнерго", - добавила пресс-служба.

Фото: Укрэнерго предупредило о фишинговой рассылке (freepik.com)

Российские фейки, ИПСО и хакерские атаки

Российские террористы неоднократно прибегали к дезинформации, распространению фейков, использованию нейросети для создания дипфейков, хакерских атак и рассылки фишинговых писем.

Как пример, недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту". В частности, террористы создали ряд видео о якобы отключении света в Украине, которые затем распространяли в сети.

О том как отличить ложь, можно прочесть по ссылке.