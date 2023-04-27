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В "Укренерго" попередили про можливість літнього дефіциту енергетики

Фото: в "Укренерго" попередили про можливість літнього дефіциту енергетики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Через російські обстріли по інфраструктурі України енергетична система все ще знаходиться у складному становищі. Це може призвести до дефіциту електроенергії влітку.

Як пише РБК-Україна, про це заявив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що дефіцит електроенергії є сезонним явищем. При цьому в Україні протягом сезону весни та літа спостерігається надлишок потужності.

"Тоді Україна здатна експортувати електроенергію, а восени-взимку - дефіцит. А от цього року через пошкодження наших електростанцій ми можемо бачити дефіцит і влітку і його треба буде компенсувати збільшенням потужностей на електростанціях, а також імпортом електроенергії", - сказав Кудрицький.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з понеділка, 17 квітня, Україна відновила експорт електроенергії в Словаччину.

Також ми писали, що минулого тижня Україна почала знову постачати електроенергію в Польщу та Молдову.

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