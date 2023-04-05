В Укренерго попередили про можливі відключення світла в Житомирській області
Через збільшення навантаження на обладнання, яке зазнало пошкоджень внаслідок російських ударів, в Житомирській області можливі відключення світла.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укренерго.
"У зв’язку із збільшенням навантаження на працююче обладнання, яке зазнало пошкоджень під час терористичних атак ворога та через зменшення генерації з відновлювальних джерел можливе обмеження споживання у Житомирській області", - пише пресслужба.
Як зазначили в Укренерго, в решті регіонів країни обмеження відсутні. Генерація повністю забезпечує потреби українців в електроенергії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр енергетики України Герман Галущенко описав ситуацію зі світлом в країні 5 квітня.
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