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В Укренерго попередили про можливі відключення світла в Житомирській області

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Середа 05 квітня 2023 13:28
В Укренерго попередили про можливі відключення світла в Житомирській області Фото: в Укренерго попередили про можливі відключення світла в Житомирській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Через збільшення навантаження на обладнання, яке зазнало пошкоджень внаслідок російських ударів, в Житомирській області можливі відключення світла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Укренерго.

"У зв’язку із збільшенням навантаження на працююче обладнання, яке зазнало пошкоджень під час терористичних атак ворога та через зменшення генерації з відновлювальних джерел можливе обмеження споживання у Житомирській області", - пише пресслужба.

Як зазначили в Укренерго, в решті регіонів країни обмеження відсутні. Генерація повністю забезпечує потреби українців в електроенергії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр енергетики України Герман Галущенко описав ситуацію зі світлом в країні 5 квітня.

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Житомир Укренерго
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