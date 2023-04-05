В Укрэнерго предупредили о возможных отключениях света в Житомирской области

Из-за увеличения нагрузки на оборудование, которое получило повреждения в результате российских ударов, в Житомирской области возможны отключения света.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Укрэнерго.

"В связи с увеличением нагрузки на работающее оборудование, которое получило повреждения во время террористических атак врага и из-за уменьшения генерации из возобновляемых источников возможно ограничение потребления в Житомирской области", - пишет пресс-служба.

Как отметили в Укрэнерго, в остальных регионах страны ограничения отсутствуют. Генерация полностью обеспечивает потребности украинцев в электроэнергии.