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Як працює генерація: у Міненерго розповіли про ситуацію на 5 квітня

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Київ, Середа 05 квітня 2023 11:54
Як працює генерація: у Міненерго розповіли про ситуацію на 5 квітня Фото: у Міненерго розповіли про ситуацію на 5 квітня (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 5 квітня, генерація продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів в Україні. Тож обмеження щодо користування електрикою не заплановані.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Міненерго

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні

За даними прес-служби, протягом останньої доби відновлено електропостачання 19 тисяч абонентів у Донецькій області, 2 тисяч абонентів у Дніпропетровській та Харківській областях.

Раніше ми писали про те, що у трьох областях України завершили ремонт електромереж та скасували обмеження.

Додамо, що неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Курахівську ТЕС.

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