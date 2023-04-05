Як працює генерація: у Міненерго розповіли про ситуацію на 5 квітня

У середу, 5 квітня, генерація продовжує повністю забезпечувати потреби споживачів в Україні. Тож обмеження щодо користування електрикою не заплановані.

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на Міненерго

За даними прес-служби, протягом останньої доби відновлено електропостачання 19 тисяч абонентів у Донецькій області, 2 тисяч абонентів у Дніпропетровській та Харківській областях.

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні

Раніше ми писали про те, що у трьох областях України завершили ремонт електромереж та скасували обмеження.

Додамо, що неділю, 2 квітня, російські окупанти обстріляли Курахівську ТЕС.

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