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В "Укренерго" попередили про аварійні відключення в низці областей: список

Фото: в "Укренерго" попередили про аварійні відключення в низці областей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вчорашні обстріли росіян ускладнили ситуацію в енергосистемі України. Сьогодні, 3 листопада, очікуються аварійні відключення світла в низці областей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінка "Укренерго".

Аварійні відключення світла очікуються у:

  • Дніпропетровській області;
  • Запорізькій області;
  • Кіровоградській області.

"Ми розуміємо, наскільки дискомфортне довге перебування без електроенергії, але Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений обмежити споживання в цьому регіоні через нові пошкодження. Ремонтні роботи вже розпочалися і будуть завершені в найкоротші можливі терміни - якщо не буде нових атак", - пише пресслужба "Укренерго".

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