В "Укренерго" попередили про аварійні відключення в низці областей: список

Вчорашні обстріли росіян ускладнили ситуацію в енергосистемі України. Сьогодні, 3 листопада, очікуються аварійні відключення світла в низці областей.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінка "Укренерго".
Аварійні відключення світла очікуються у:
"Ми розуміємо, наскільки дискомфортне довге перебування без електроенергії, але Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" вимушений обмежити споживання в цьому регіоні через нові пошкодження. Ремонтні роботи вже розпочалися і будуть завершені в найкоротші можливі терміни - якщо не буде нових атак", - пише пресслужба "Укренерго".
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