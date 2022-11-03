В "Укрэнерго" предупредили об аварийных отключениях в ряде областей: список

Вчерашние обстрелы россиян усложнили ситуацию в энергосистеме Украины. Сегодня, 3 ноября, ожидаются аварийные отключения света в ряде областей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страница "Укрэнерго".
Аварийные отключения света ожидаются в:
"Мы понимаем, насколько дискомфортно долгое пребывание без электроэнергии, но Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" вынужден ограничить потребление в этом регионе из-за новых повреждений. Ремонтные работы уже начались и будут завершены в кратчайшие сроки - если не будет новых атак", - пишет пресс-служба. "Укрэнерго".
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