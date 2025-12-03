"Укренерго" показало графіки відключень світла в Україні 4 грудня

У четвер, 4 грудня, світло в Україні продовжать відключати за графіками. Протягом доби одночасно вимикатимуть від 0,5 до 3 черг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго" в Telegram.
Внаслідок масованих обстрілів енергетичних об'єктів України в областях 4 грудня діятимуть наступні обмеження:
Всіх українців закликали ощадливо споживати електроенергію після її появи за графіком. "Укренерго" додало, що обсяги та час обмежень можуть змінюватись протягом доби, що буде публікуватися на сторінках обленерго в соцмережах.
Варто зазначити, що сьогодні, 3 грудня, в областях застосовуються погодинні відключення в обсязі від 0,5 до 3 черг, а також обмеження потужності для промисловості.
Нагадаємо, графіки відключень світла – це вимушений захід, який застосовується після ударів РФ по українських енергетичних об'єктах. Росіяни навіть завдають ударів по важливих для атомних електростанцій підстанціях.
Зокрема, така атака сталася в ніч на 8 листопада. Тоді у зв'язку з російськими ударами по підстанціях Україна терміново скликала раду Міжнародного агентства з атомної енергії.
Лише 28 листопада стало відомо, що Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська АЕС повністю відновили потужність після російських атак. На зниженій потужності все ще працює тільки один енергоблок.
Зазначимо, в ніч на 3 грудня російські війська атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях. Були знеструмлені понад 17,5 тисячі споживачів на Харківщині, близько 5 тисяч - у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі на Херсонщині.