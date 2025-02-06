"Укренерго" планує скоротити борги на енергоринку на 13 млрд гривень
Компанія "Укренерго" планує направити близько 13 млрд грн на виплату накопичених раніше боргів на ринку електроенергії України.
Про це заявив очільник компанії Олексій Брехт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергореформ".
Він зазначив, що компанія очікує набуття чинності законом (законопроєкт №9381, 17 січня направлений на підпис президенту), відповідно до якого економія коштів від диспетчеризації піде на погашення боргів на балансуючому ринку, перед ДП "Гарантований покупець" та малими домашніми СЕС.
"Це приблизно 12-13 млрд грн. 10 млрд грн – це у нас була економія тільки 2023 року (ця цифра була озвучена депутатами під час засідання енергокомітету Верховної Ради з розгляду законопроєкта – ЕР), а ще є 2024 рік", – пояснив глава "Укренерго".
За його словами, борг компанії на балансуючому ринку складає приблизно 17,5 млрд грн, учасників ринку – більше 35 млрд грн, і компанія планує значну частину свого боргу погасити з економії від диспетчеризації в 2023-2024 роках, яка може скласти до 13 млрд грн.
Також він вказав, що "Укренерго" за 2024 рік суттєво знизило заборгованість, порівняно з кінцем 2023 року.
“Тоді ми боргували "Гарантованому покупцю" майже 30 млрд грн. Зараз цей борг знизився до 22 млрд грн. На БР (балансуючому ринку) ми також скоротили заборгованість – зараз борг "Укренерго" на ньому складає приблизно 17,5 млрд грн, учасників ринку перед компанією більше 35 млрд грн", – сказав Брехт.
Він також уточнив, що детально економія буде зрозумілою після того, як регулятор проведе планову перевірку "Укренерго".
"Ми просимо це зробити на початку березня, а не в травні або червні, як було раніше. Саме для того, щоб ми мали змогу швидше використати відповідний ресурс і оплатити відповідні зобов'язання", – підкреслив глава системного оператора.
Як повідомлялося, в Українській вітроенергетичній асоціації заявляють, що підприємства зеленої енергетики фіксують поліпшення ситуації з боргами за раніше згенеровану електроенергію і очікують, що держава забезпечить їх повну виплату для прискореного будівництва нових електростанцій.
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