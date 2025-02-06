"Укрэнерго" планирует сократить долги на энергорынке на 13 млрд гривен
Компания "Укрэнерго" планирует направить около 13 млрд грн на выплату накопленных ранее долгов на рынке электроэнергии Украины.
Об этом заявил глава компании Алексей Брехт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Энергореформ".
Он отметил, что компания ожидает вступления в силу закона (законопроект №9381, 17 января направлен на подпись президенту), согласно которому экономия средств от диспетчеризации пойдет на погашение долгов на балансирующем рынке, перед ГП "Гарантированный покупатель" и малыми домашними СЭС.
"Это примерно 12-13 млрд грн. 10 млрд грн - это у нас была экономия только 2023 года (эта цифра была озвучена депутатами во время заседания энергокомитета Верховной Рады по рассмотрению законопроекта - ЭР), а еще есть 2024 год", - пояснил глава "Укрэнерго".
По его словам, долг компании на балансирующем рынке составляет примерно 17,5 млрд грн, участников рынка - более 35 млрд грн, и компания планирует значительную часть своего долга погасить из экономии от диспетчеризации в 2023-2024 годах, которая может составить до 13 млрд грн.
Также он указал, что "Укрэнерго" за 2024 год существенно снизило задолженность по сравнению с концом 2023 года.
"Тогда мы задолжали "Гарантированному покупателю" почти 30 млрд грн. Сейчас этот долг снизился до 22 млрд грн. На БР (балансирующем рынке) мы также сократили задолженность - сейчас долг "Укрэнерго" на нем составляет примерно 17,5 млрд грн, участников рынка перед компанией более 35 млрд грн", - сказал Брехт.
Он также уточнил, что детально экономия будет понятна после того, как регулятор проведет плановую проверку "Укрэнерго".
"Мы просим это сделать в начале марта, а не в мае или июне, как было раньше. Именно для того, чтобы мы имели возможность быстрее использовать соответствующий ресурс и оплатить соответствующие обязательства", - подчеркнул глава системного оператора.
Как сообщалось, в Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляют, что предприятия зеленой энергетики фиксируют улучшение ситуации с долгами за ранее сгенерированную электроэнергию и ожидают, что государство обеспечит их полную выплату для ускоренного строительства новых электростанций.
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