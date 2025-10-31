"Укренерго" підвищенням тарифів на передачу штовхає економіку в кризу, - експерт

Якщо тариф на передачу та диспетчеризацію електроенергії зросте, Україна втратить свої позиції у рейтингу індустріальних країн світу, а допомога, яку бізнес надає ЗСУ, значно знизиться.
Про це заявив президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков, коментуючи проект тарифу на передачу та диспетчеризацію для бізнесу, який опублікувала Нацкомісія з регулювання енергетики (НКРЕКП), пише РБК-Україна.
"НКРЕКП опублікувала проект тарифу на передачу е/е на 2026 рік - він зросте на 15%. На 11% зросте диспетчеризація. Для наших підприємств таке підвищення - це мільярди додаткових витрат, яких немає. У такій ситуації це просто штовхання економіки в кризу, бо нам доведеться або скорочувати виробництво, або звільняти частину людей", - зауважив Каленков.
Водночас, він звернув увагу, що відсутня деталізація витрат, тому спроба підвищення тарифа виглядає необгрунтованою.
"Укренерго закладає і в тариф на передачу, і в тариф на диспетчеризацію кошти на повернення залучених кредитів. Сумарно там цифра близько 6 млрд грн - це непідйомні кошти в часи війни. Необхідна реструктуризація або рефінансування боргів, та відтермінування виплати тіла кредитів до кінця війни. Думаю, ніхто з наших партнерів не виступить проти", - підкреслив Каленков.
Він також зауважив, що зросла сума, потрібна Укренерго для виплат відсотків по кредитах - її збільшили з 4,4 до 7,2 млрд грн (+63%), але не надали жодної деталізації причин зростання, а інформації про нові кредити від Укренерго не надходило.
"Витрати на технологічні витрати е/е також зростають з 14,9 до 15,7 млрд грн (+5%) - і це при тому, що обсяг передачі впав на 4%. Інші операційні витрати теж зростуть. І це буде вже друге підвищення - адже перед цим вони вже були збільшені на 37%", - нагадав Каленков.
Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) закликали утриматися від підвищення тарифу на передачу електроенергії, та провести міжнародний аудит Укренерго, адже розрахунки, які вона надала, містять суперечності.
Як відомо, НЕК "Укренерго" оприлюднило оновлені проекти тарифів на 2026 рік. Вони передбачають, що тариф на передачу має зрости до 848,52 грн/МВт·год (+24%), а тариф на диспетчеризацію - до 143,26 грн/МВт·год (+45%).