"Укрэнерго" повышением тарифов на передачу толкает экономику в кризис, - эксперт

Если тариф на передачу и диспетчеризацию электроэнергии вырастет, Украина потеряет свои позиции в рейтинге индустриальных стран мира, а помощь, которую бизнес оказывает ВСУ, значительно снизится.
Об этом заявил президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков, комментируя проект тарифа на передачу и диспетчеризацию для бизнеса, который опубликовала Нацкомиссия по регулированию энергетики (НКРЭКУ), пишет РБК-Украина.
"НКРЭКУ опубликовала проект тарифа на передачу э/э на 2026 год - он вырастет на 15%. На 11% вырастет диспетчеризация. Для наших предприятий такое повышение - это миллиарды дополнительных расходов, которых нет. В такой ситуации это просто толкание экономики в кризис, потому что нам придется или сокращать производство, или увольнять часть людей", - отметил Каленков.
В то же время, он обратил внимание, что отсутствует детализация расходов, поэтому попытка повышения тарифа выглядит необоснованной.
"Укрэнерго закладывает и в тариф на передачу, и в тариф на диспетчеризацию средства на возврат привлеченных кредитов. Суммарно там цифра около 6 млрд грн - это неподъемные средства во времена войны. Необходима реструктуризация или рефинансирование долгов, и отсрочка выплаты тела кредитов до конца войны. Думаю, никто из наших партнеров не выступит против", - подчеркнул Каленков.
Он также отметил, что выросла сумма, необходимая Укрэнерго для выплат процентов по кредитам - ее увеличили с 4,4 до 7,2 млрд грн (+63%), но не предоставили никакой детализации причин роста, а информации о новых кредитах от Укрэнерго не поступало.
"Расходы на технологические расходы э/э также растут с 14,9 до 15,7 млрд грн (+5%) - и это при том, что объем передачи упал на 4%. Другие операционные расходы тоже вырастут. И это будет уже второе повышение - ведь перед этим они уже были увеличены на 37%", - напомнил Каленков.
Ранее в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвали воздержаться от повышения тарифа на передачу электроэнергии, и провести международный аудит Укрэнерго, ведь расчеты, которые она предоставила, содержат противоречия.
Как известно, НЭК "Укрэнерго" обнародовало обновленные проекты тарифов на 2026 год. Они предусматривают, что тариф на передачу должен вырасти до 848,52 грн/МВт-ч (+24%), а тариф на диспетчеризацию - до 143,26 грн/МВт-ч (+45%).