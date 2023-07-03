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В "Укренерго" підтвердили відновлення резервної лінії електропередачі, яка живить ЗАЕС

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Понеділок 03 липня 2023 18:53
В "Укренерго" підтвердили відновлення резервної лінії електропередачі, яка живить ЗАЕС Фото: в "Укренерго" підтвердили відновлення резервної лінії електропередачі, яка живить ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Енергетики відновили роботу однієї з резервних ліній електропередачі 330 кВ, яка живить окуповану Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Зазначається, що тепер, навіть якщо росіяни знову пошкодять основну магістральну лінію енергоживлення 750 кВ, станція буде отримувати електроенергію для охолодження реакторів та інших власних потреб з об’єднаної енергосистеми за резервною схемою.

В "Укренерго" розповідають, що ремонтні бригади кілька місяців чекали на можливість доступу до цієї лінії для проведення відновлювальних робіт. Проте постійні ворожі обстріли не давали можливості нашим фахівцям розпочати роботи.

Загалом від початку повномасштабної війни "Укренерго" понад 15 разів ремонтувало лінії, що живлять Запорізьку АЕС.

ЗАЕС підключили до резервної лінії електропередачі

Сьогодні у МАГАТЕ повідомили, що Запорізьку АЕС вперше за чотири місяці під'єднали до резервної лінії електропередачі. Гендиректор Рафаель Гроссі зазначив що повторне підключення резервної лінії є позитивним, проте ситуація із зовнішнім електропостачанням станції залишається дуже вразливою.

Зазначимо, що резервну лінію електропередачі 330 кВ на правому березі Дніпра було пошкоджено 1 березня 2023 року. А 9 березня відключилась остання лінія зв'язку через ворожі обстріли.

Загроза теракту на ЗАЕС

22 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти готуються вчинити теракт на Запорізькій АЕС з подальшим викидом радіації. А раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов повідомляв, що загарбники замінували ставок-охолоджувач на станції.

Після цього у розвідці заявили, що росіяни зменшують присутність на станції. Персоналу, який залишився наказали звинувачувати Україну у разі аварійної ситуації.

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Запорізька АЕС Укренерго
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