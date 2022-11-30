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В "Укренерго" оцінили стан енергосистеми та назвали обсяг дефіциту: подробиці

Фото: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми та назвали обсяг дефіциту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Станом на сьогоднішній ранок, 30 листопада, виробники електроенергії забезпечують більше ніж 70% електроспоживання в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укренерго".

Станом на 11 ранку виробники електроенергії забезпечують 73% електроспоживання в Україні, а дефіцит потужності становить 27% відповідно. Потужність генерації продовжує зростати, що дозволить ще більше зменшити дефіцит.

"До всіх операторів системи розподілу доведені ліміти споживання по кожній області. Перевищення лімітів споживання призводить до необхідності застосування аварійних відключень для уникнення перевантаження мереж та забезпечення балансу в енергосистемі", - пише пресслужба.

В "Укренерго" пояснили, що загальний дефіцит, є наслідком семи хвиль ракетних ударів ворога по енергетичній інфраструктурі України.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина тим часом готова ініціювати зустріч міністрів МЗС для обговорення подальшої підтримки енергосистеми України.

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