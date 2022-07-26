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В "Укрэнерго" опровергли фейк россиян о электроснабжении Крыма с помощью ЗАЭС

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 21:40
В "Укрэнерго" опровергли фейк россиян о электроснабжении Крыма с помощью ЗАЭС Фото: в "Укрэнерго" опровергли фейк россиян о электроснабжении Крыма с помощью ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Запорожская АЭС не поставляет электроэнергию в оккупированный Крым. Все соответствующие заявления являются пропагандой россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"Запорожская АЭС работает исключительно в энергосистеме Украины по командам диспетчерского центра НЭК "Укрэнерго". Во временно оккупированный Крым ни одного кВт*ч украинской электроэнергии не передается и не поставляется”, - подчеркивают в "Укрэнерго".

При этом отмечается, что энергосистема Украины не имеет никаких связей с энергосистемой России, Беларуси или оккупированного Крыма.

Стоит заметить, что ранее в росСМИ начала появляться информация о том, что ЗАЭС якобы связали с крымской энергосетью.

Напомним, ранее стало известно, что российские военные спрятали не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружие и взрывчатку в машинный зал 1-го энергоблока ЗАЭС.

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Запорожская АЭС Крым Электроэнергия Война России против Украины
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