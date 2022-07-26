В "Укренерго" спростували фейк росіян про електропостачання Криму за допомогою ЗАЕС

Запорізька АЕС не постачає електроенергію в окупований Крим. Всі відповідні заяви є пропагандою росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укренерго ".

"Запорізька АЕС працює виключно в енергосистемі України за командами диспетчерського центру НЕК "Укренерго". У тимчасово окупований Крим жодного кВт*год української електроенергії не передається і не постачається", - підкреслюють в "Укренерго".

При цьому наголошується, що енергосистема України не має ніяких зв'язків з енергосистемою Росії, Білорусі або окупованого Криму.

Варто зауважити, що раніше у росЗМІ почала з'являтися інформація про те, що ЗАЕС нібито пов'язали з кримською енергомережею.