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В "Укренерго" спростували фейк росіян про електропостачання Криму за допомогою ЗАЕС

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Вівторок 26 липня 2022 21:40
В "Укренерго" спростували фейк росіян про електропостачання Криму за допомогою ЗАЕС Фото: в "Укренерго" спростували фейк росіян про електропостачання Криму за допомогою ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Запорізька АЕС не постачає електроенергію в окупований Крим. Всі відповідні заяви є пропагандою росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"Запорізька АЕС працює виключно в енергосистемі України за командами диспетчерського центру НЕК "Укренерго". У тимчасово окупований Крим жодного кВт*год української електроенергії не передається і не постачається", - підкреслюють в "Укренерго".

При цьому наголошується, що енергосистема України не має ніяких зв'язків з енергосистемою Росії, Білорусі або окупованого Криму.

Варто зауважити, що раніше у росЗМІ почала з'являтися інформація про те, що ЗАЕС нібито пов'язали з кримською енергомережею.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові сховали не менше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю і вибухівку в машинний зал 1-го енергоблоку ЗАЕС.

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