"Укренерго" оголосило обмеження на завтра: як будуть вимикати світло

Завтра, 22 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

6:00 - 7:00 - одна черга відключень;

7:00 - 18:00 - дві черги відключень;

18:00 - 22:00 - одна черга відключень.

В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої атаки зі сторони Росії 17 листопада.

"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - сказано у повідомленні.

Варто зауважити, що протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. Актуальну інформацію можна дізнатись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.

Повернення графіків відключення світла в Україні

Нагадаємо, вранці неділі, 17 листопада, Російська Федерація в черговий раз вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до того, що в Україні було знову запроваджено графіки відключення електроенергії.