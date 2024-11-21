"Укренерго" оголосило обмеження на завтра: як будуть вимикати світло

В Україні у п'ятницю, 22 листопада, все ще будуть діяти графіки відключення електроенергії. Світло вимикатимуть в однієї та двох черг одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Завтра, 22 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:
В "Укренерго" нагадали, що причина тимчасового запровадження обмежень - пошкодження енергообʼєктів під час масованої атаки зі сторони Росії 17 листопада.
"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - сказано у повідомленні.
Варто зауважити, що протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений. Актуальну інформацію можна дізнатись на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго.
Нагадаємо, вранці неділі, 17 листопада, Російська Федерація в черговий раз вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Це призвело до того, що в Україні було знову запроваджено графіки відключення електроенергії.
Повторно росіяни вдарили по енергетиці країні вранці 21 листопада, через що графіки відключень було змінено.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.