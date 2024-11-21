"Укрэнерго" объявило ограничения на завтра: как будут выключать свет

В Украине в пятницу, 22 ноября, все еще будут действовать графики отключения электроэнергии. Свет будут выключаться в одной и двух очередях одновременно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
Завтра, 22 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:
В "Укрэнерго" напомнили, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной атаки со стороны России 17 ноября.
"Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно скорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.
Следует заметить, что в течение суток объем применения ограничений может изменяться. Актуальную информацию можно узнать на сайте или на официальных страницах вашего облэнерго.
Напомним, утром воскресенья, 17 ноября, Российская Федерация в очередной раз ударила по энергетической инфраструктуре Украины. Это привело к тому, что в Украине были вновь введены графики отключения электроэнергии.
Повторно россияне ударили по энергетике стране утром 21 ноября, из-за чего графики отключений были изменены.
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