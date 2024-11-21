По чотири черги одночасно: "Укренерго" екстрено оновив графіки відключення на 21 листопада
В Україні у четвер, 21 листопада, екстрено було змінено графіки відключення електроенергії. Тепер світло вимикатимуть у трьох та чотирьох черг одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Сьогодні, 21 листопада, у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання", - повідомили в "Укренерго.
Надалі вони будуть застосовуватись так:
- 14:00 - 19:00 - три черги відключень;
- 19:00 – 22:00 - одна черга відключень.
В "Укренерго" зауважили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.
Нагадаємо, актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго. Українців просять економно споживати електроенергію в періоди, коли світло повертається.
Повернення графіків відключення світла в Україні
У неділю, 17 листопада, Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до повернення графіків відключення електроенергії.
Також сьогодні вранці графіки відключень світла в Україні було також змінено. Це пов'язано з тим, що зранку росіяни завдали ракетного удару по Україні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.