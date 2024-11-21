По чотири черги одночасно: "Укренерго" екстрено оновив графіки відключення на 21 листопада

В Україні у четвер, 21 листопада, екстрено було змінено графіки відключення електроенергії. Тепер світло вимикатимуть у трьох та чотирьох черг одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

У неділю, 17 листопада, Росія знову завдала ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до повернення графіків відключення електроенергії.

Нагадаємо, актуальну інформацію про графіки відключень дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках вашого обленерго. Українців просять економно споживати електроенергію в періоди, коли світло повертається.

В "Укренерго" зауважили, що час застосування та обсяг обмежень можуть змінитись протягом доби.

Надалі вони будуть застосовуватись так:

Сьогодні, 21 листопада, у більшості областей змінився обсяг застосування заходів обмеження споживання", - повідомили в "Укренерго.

Також сьогодні вранці графіки відключень світла в Україні було також змінено. Це пов'язано з тим, що зранку росіяни завдали ракетного удару по Україні.

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