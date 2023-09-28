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"Укренерго" очікує на 150 млн євро кредиту від ЄБРР і направить їх на виплату боргів

Четвер 28 вересня 2023 15:37
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"Укренерго" очікує на 150 млн євро кредиту від ЄБРР і направить їх на виплату боргів Фото: Володимир Кудрицький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

"Укренерго" планує восени отримати кредит від ЄБРР на 150 млн євро і частину з цих коштів направить на погашення боргів, зокрема перед ДП "Гарантований покупець".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління компанії Володимира Кудрицького.

"Ми плануємо в найближчі тижні отримати фінансування від ЄБРР порядка 150 млн євро для того, щоб також направити частково ці гроші на покриття боргів", - сказав Кудрицький.

За його словами, компанія має борги на балансуючому ринку та перед держпідприємством "Гарантований покупець" і виплати здійснюватиме пропорційно до заборгованості.

Кудрицький зазначив, що міжнародні фінансові установи при наданні позик також вказують суми, які компанія має перераховувати для виплати боргів перед підприємствами відновлюваної енергетики.

"Нам іноді кажуть, що ви, наприклад, з суми 100 млн євро половину чи третину маєте направити на покриття боргів перед ВДЕ2, - уточнив керівник компанії.

Водночас він нагадав, що "Укренерго" боргують 60 млрд грн учасники ринку.

"Існує ціла боргова спіраль. Нам боргують постачальники, постачальникам боргує Гарпок, Гарпоку винен Енергоатом і т.д. Наших спроможностей залучати фінансування недостатньо для того, щоб покрити цю боргову діру", - сказав Кудрицький.

При цьому він повідомив, що очікує на покращення ситуації з фінансуванням з жовтня, що дасть змогу компанії виплатити певну частину заборгованості державному "Гарантованому покупцю".

Як повідомлялося, "Укренерго" накопичила 29,6 млрд грн боргу перед ДП "Гарантований покупець" щодо оплати послуги зі збільшення частки зеленої енергетики в Україні, йдеться на сайті держпідприємства.

"Укренерго" закликає НКРЕКП встановити бездефіцитний тариф на передачу електроенергії компанією, щоб вона не накопичувала нові борги та обслуговувала залучені кредити. Через недостатність тарифу компанія у 2019-2022 роки зазнала понад 49 млрд грн тарифних збитків.

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