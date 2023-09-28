"Укрэнерго" ожидает 150 млн евро кредита от ЕБРР и направит их на выплату долгов

"Укрэнерго" планирует осенью получить кредит от ЕБРР на 150 млн евро и часть этих средств направит на погашение долгов, в частности перед ГП "Гарантированный покупатель".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления компании Владимира Кудрицкого.

"Мы планируем в ближайшие недели получить финансирование от ЕБРР порядка 150 млн. евро для того, чтобы также направить частично эти деньги на покрытие долгов", - сказал Кудрицкий.

По его словам, у компании есть долги на балансирующем рынке и перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" и выплаты будет осуществляться пропорционально задолженности.

Кудрицкий отметил, что международные финансовые учреждения при предоставлении ссуд также указывают суммы, которые компания должна перечислять для выплаты долгов перед предприятиями возобновляемой энергетики.

"Нам иногда говорят, что вы, например, из суммы 100 млн евро половину или треть должны направить на покрытие долгов перед ВИЭ2, - уточнил руководитель компании.

В то же время он напомнил, что "Укрэнерго" задолжает 60 млрд грн участникам рынка.

"Существует целая долговая спираль. Нам задолжают поставщики, поставщикам задолжает Гарпок, Гарпоку должен Энергоатом и т.д. Наших способностей привлекать финансирование недостаточно для того, чтобы покрыть эту долговую дыру", - сказал Кудрицкий.

При этом он сообщил, что ожидает улучшения ситуации с финансированием с октября, что позволит компании выплатить определенную часть задолженности государственному "Гарантированному покупателю".

Как сообщалось, "Укрэнерго" накопило 29,6 млрд грн долга перед ГП "Гарантированный покупатель" по оплате услуги по увеличению доли зеленой энергетики в Украине, говорится на сайте госпредприятия.

"Укрэнерго" призывает НКРЭКУ установить бездефицитный тариф на передачу электроэнергии компанией, чтобы она не накапливала новые долги и обслуживала привлеченные кредиты. Из-за недостаточности тарифа компания в 2019-2022 года понесла более 49 млрд грн тарифных убытков.