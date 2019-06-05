В "Укрэнерго" обвинили Насалика в манипуляциях с ПСО и ценой на э/э

Фото: Всеволод Ковальчук (ru.energy)

Цены на электроэнергию для промышленности с 1 июля могут вырасти на 42%

НЭК "Укрэнерго" выступает против проекта постановления Кабинета министров, разработанного Министерством энергетики о возложении специальных обязанностей для компенсации разницы в ценах для населения на электрическую энергию. Об этом сообщил и.о. директора "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

Как отметил Ковальчук, принятое сегодня правительством постановление предусматривает возложение основной части финансовой ответственности на "Укрэнерго" - оператора системы передачи.

Руководитель "Укрэнерго" заявил, что министр энергетики Игорь Насалик во время выступления на заседании Кабмина "ввел в заблуждение членов правительства по двум ключевым вопросам".

Ковальчук привел следующие цифры: "Во-первых, цена электроэнергии для населения составляет не 1,06 грн за кВт час, а значительно меньше. Названная цифра - не цена энергии, а конечный средневзвешенный тариф для потребителя. С НДС, услугами оператора системы распределения, потерями в сети и тому подобное. Цена энергии как товара составляет лишь 21 копейку примерно".

"Во-вторых, вложить в тариф на диспетчеризацию Укрэнерго обязательства по ПСО процедурно невозможно до 01.07. На этот процесс надо не меньше 7 недель (регламенты НКРЭКУ). Это можно сделать (но точно не надо!) через тариф на передачу электроэнергии. Но производители энергии не платят тариф на передачу, только потребители. Поэтому ни ДТЭК, ни на других производителей ПСО не перераспределится", - добавил он.

Как отметил Ковальчук, расчеты НКРЭКУ показывают, что в результате принятия этого проекта, разработанного Минэнерго, цены на электричество для промышленности и других потребителей, кроме населения, вырастут на 42%.

"И после поднятия цен на все товары и услуги в стране население все равно оплатит этот рост цены, но плюсом получит еще и инфляцию и негативное влияние на внешнеторговый баланс", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Госстата, во втором полугодии 2018 года средняя цена для населения Украины за 1 кВт-ч составила 1,20 грн с НДС.

По данным НКРЭКУ, среднемесячное потребление электроэнергии в 2018 году на одно домохозяйство в Украине составило 164 кВт-ч, что почти в два раза меньше, чем в целом по странам ЕС (304 кВт-ч).