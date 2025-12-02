"Укренерго" недоплатило 16 млрд гривень на підтримку інвесторів у зелену енергетику

"Сукупна заборгованість "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за Послугу ВДЕ становить 16,10 млрд грн, борг за послуги за січень-жовтень 2025 року - 2,1 млрд грн", - заявляє видання.

Як зазначається, у порівнянні з кінцем вересня, сума боргу "Укренерго" зменшилась на 1,5%. Рівень поточних оплат у 2025 році протягом більшості місяців складає 77-99%.

Водночас, у 2024 році рівень оплат був дещо нижчий і коливався в межах 61-98%, із сумарним показником 89,3% за рік.

"У 2023 році спостерігався майже повний розрахунок - 99,2% за рік, тоді як у 2022 році ситуація була найскладнішою: рівень оплат у різні місяці опускався до 33-45%, а підсумковий показник склав лише 65,7%", - підкреслюють в ExPro Electricity.