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"Укренерго" назвало причину аварійних відключень світла в низці областей

Фото: відключення світла 16 липня відбуваються через аварію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Аварійні відключення світла в низці 16 липня сталися через вихід з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Сьогодні вночі вийшло з ладу обладнання на одному з енергооб’єктів. Дефіцит енергії в системі збільшився", - йдеться в повідомленні.

О 10:00 "Укренерго" віддало команду на застосування аварійних відключень в Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Донецький, Дніпропетровській, Кіровоградській областях.

"Енергетики вже працюють над відновленням та поверненням обладнання в роботу", - заявили в компанії.

Крім того, протягом доби діють чотири черги графіків відключень світла, повідомили в "Укренерго".

Спека в Україні

Нагадаємо, в останні дні в Україні встановилися спекотна погода. У Києві температурні рекорди встановлювалися п’ять днів поспіль.

Через спеку споживання електроенергії в Україні зросло до максимальних рівнів. В Україні діють три або чотири черги, що означає відключення світла на 12 годин та більше протягом доби.

Про вплив спеки на споживання читайте в матеріалі РБК-Україна "Аномальна спека. Чи вистоїть енергетика України та як графіки позначаться на платіжках за світло".

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УкренергоВідключеня світла