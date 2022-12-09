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"Укренерго" назвало області, де найгостріша ситуація зі світлом

Фото: "Укренерго" назвало області, де найгостріша ситуація зі світлом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Найскладніше електроенергією наразі на півдні країни та в Харківській області. Є проблеми й в інших областях, але в цих регіонах ситуація найгостріша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького під час брифінгу.

"Що стосується відновлення і складності ситуації, вона безумовно в Одеській та Херсонській області. Остання зі зрозумілих причин, оскільки там фактично була знищена енергомережа і зараз відновлюється по частинах. Рівень замінування там за межами нашої уяви", - заявив Кудрицький.

Він підкреслив, що ситуація в Херсонській області через замінування є "викликом нового рівня", з яким доводиться стикатися енергетикам.

"Також ускладнені роботи в Харківській, Донецькій області по відновленню як мережевих, так і об'єктів генерації. Іде відновлення і в інших регіонах, таких як Київська та Львівська області. Але, безумовно на півдні, і певно, в Харківській області ситуація найгостріша", - зазначив Кудрицький.

Нагадаємо, станом на сьогодні дефіцит потужності в енергосистемі все ще залишається значним.

Як ми писали поки продовжуються аварійні відключення світла в Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.

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УкренергоенергетикиЕлектроенергія