Графіки не працюють. У низці областей екстрені відключення світла
У низці областей України сьогодні, 9 грудня, продовжуються аварійні відключення світла. Графіки обмежень не працюють.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Так, екстрені відключення електроенергії продовжуються у столиці, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях.
"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють", - йдеться у повідомленні ДТЕК.
Також аварійні відключення сьогодні діють у Запорізькій області. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".
"У зв’язку із цим може бути збільшена тривалість відключень кожної з черг та додатково погашатися споживачі інших черг, а також споживачі, що наразі не входять до переліку адрес, які підлягають погодинним стабілізаційним відключенням", - пояснили енергетики.
Нагадаємо, в Київській ОВА заявили, що регіон поки не може вийти на планові відключення світла, ситуація може змінитися з наступного тижня.
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