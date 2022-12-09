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"Укрэнерго" назвало области, где самая сложная ситуация со светом

Фото: "Укрэнерго" назвало области, где наиболее сложная ситуация со светом (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сложнее всего с электроэнергией сейчас на юге страны и в Харьковской области. Есть проблемы и в других областях, но в этих регионах ситуация наиболее острая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого во время брифинга.

"Что касается восстановления и сложности ситуации, она, безусловно, в Одесской и Херсонской области. Последняя по понятным причинам, поскольку там фактически была уничтожена энергосеть и сейчас восстанавливается по частям. Уровень заминирования там за пределами нашего воображения", - заявил Кудрицкий.

Он подчеркнул, что ситуация в Херсонской области из-за заминирования является "вызовом нового уровня", с которым приходится сталкиваться энергетикам.

"Также усложнены работы в Харьковской, Донецкой области по восстановлению как сетевых, так и объектов генерации. Идет восстановление и в других регионах, таких как Киевская и Львовская области. Но, безусловно, на юге, и вероятно, в Харьковской области ситуация самая острая ", - отметил Кудрицкий.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день дефицит мощности в энергосистеме все еще остается значительным.

Как мы писали, пока продолжаются аварийные отключения света в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях.

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УкрэнергоенергетикиЭлектроэнергия