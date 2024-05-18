"Укренерго" назвало дві області, в яких завтра можливі відключення світла

Ситуація зі світлом в Україні

В результаті російських ударів по українських енергетичним об'єктам в Україні спостерігався значний дефіцит енергетики. Ситуація погіршилась цього тижня, коли через похолодання українці почали споживати більше енергії на обігрівальні прилади.

Від середи по території України були введені графіки відключення світла. За даними енергетиків схожі відключення можуть протриматись аж до осені, однак застосовуватимуться не щоденно, а лише в разі потреби.

Зауважимо, що вночі у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти. В результаті російських ударів на місцях зафіксовані пошкодження обладнання.

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