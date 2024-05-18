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"Укренерго" назвало дві області, в яких завтра можливі відключення світла

Фото: в Україні можливі відключчення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У двох областях України завтра, 19 травня, можливі аварійні відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

В Полтавській та Харківській областях завтра можливі аварійні відключення світла. В компанії попередили, що це стосуватиметься як промисловості, так і побутових споживачів.

Причина відключень - проведення ремонту на енергооб'єктах після ударів, які сталися 18 травня.

Ситуація зі світлом в Україні

В результаті російських ударів по українських енергетичним об'єктам в Україні спостерігався значний дефіцит енергетики. Ситуація погіршилась цього тижня, коли через похолодання українці почали споживати більше енергії на обігрівальні прилади.

Від середи по території України були введені графіки відключення світла. За даними енергетиків схожі відключення можуть протриматись аж до осені, однак застосовуватимуться не щоденно, а лише в разі потреби.

Зауважимо, що вночі у Полтавській та Харківській областях ворожі дрони атакували енергетичні об’єкти. В результаті російських ударів на місцях зафіксовані пошкодження обладнання.

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Полтавська областьблекаутХарківВійна Росії проти України