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"Укрэнерго" назвало две области, в которых завтра возможны отключения света

Фото: в Украине возможны отключения света (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В двух областях Украины завтра, 19 мая, возможны аварийные отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

В Полтавской и Харьковской областях завтра возможны аварийные отключения света. В компании предупредили, что это касается как промышленности, так и бытовых потребителей.

Причина отключений - проведение ремонта на энергообъектах после ударов, произошедших 18 мая.

Ситуация со светом в Украине

В результате российских ударов по украинским энергетическим объектам в Украине наблюдался значительный дефицит энергетики. Ситуация ухудшилась на этой неделе, когда из-за похолодания украинцы начали потреблять больше энергии на отопительные приборы.

Со среды по территории Украины были введены графики отключения света. По данным энергетиков подобные отключения могут продержаться до осени, однако будут применяться не ежедневно, а только в случае необходимости.

Отметим, что ночью в Полтавской и Харьковской областях вражеские дроны атаковали энергетические объекты. В результате российских ударов на местах зафиксированы повреждения оборудования.

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Полтавская областьблекаутХарьковВойна России против Украины