В "Укренерго" назвали шляхи для зменшення накопичення боргів на балансуючому ринку

За його словами, для вирішення проблеми накопичення боргів на балансуючому ринку "Укренерго" потрібно, щоб в енергетиці не було 5,5 тис. споживачів, які можуть споживати електроенергію безкоштовно.

"З такою кількістю споживачів і потужністю споживання в середньому 200 мегават, в середньому в певні години доби, ми ніколи не збалансуємо цю ситуацію", - зауважив Кудрицький.

Перший етап для вирішення цієї проблеми вже зроблено - був опублікований відповідний наказ Міністерства енергетики, розповів очільник "Укренерго".

Він підкреслив, що необхідно визначити вичерпний список споживачів, які будуть захищені й яких дійсно не можна відключати від електропостачання. Електроенергія їм може постачатись за допомогою державної підтримки.

"Всіх інших можна, треба відключати. Тобто мати можливість всіх інших відключати. Тоді у нас масштаб проблеми зменшиться, за нашими оцінками, у декілька разів. Це може бути у 4-5 разів. І сповільниться або припиниться нарощування боргів на ринку", - пояснив Кудрицький.

Він також додав, що після цього можна буде зайнятися проблемою погашення боргів, які вже існують.

Нагадаємо, "Укренерго" заборгувала 17 млрд грн на балансуючому ринку, тоді як борг перед нею складає 30 млрд грн.