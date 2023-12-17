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В "Укрэнерго" назвали пути для уменьшения накопления долгов на балансирующем рынке

Фото: председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Формирование перечня потребителей, которых можно отключать от электроснабжения, поможет уменьшить наращивание долгов на балансирующем рынке в 4-5 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

По его словам, для решения проблемы накопления долгов на балансирующем рынке "Укрэнерго" необходимо, чтобы в энергетике не было 5,5 тыс. потребителей, которые могут потреблять электроэнергию бесплатно.

"С таким количеством потребителей и мощностью потребления в среднем 200 мегаватт, в среднем в определенные часы суток мы никогда не сбалансируем эту ситуацию", - отметил Кудрицкий.

Первый этап для решения этой проблемы уже сделан – был опубликован соответствующий приказ Министерства энергетики, рассказал глава "Укрэнерго".

Он подчеркнул, что необходимо определить исчерпывающий список потребителей, защищенных и которых действительно нельзя отключать от электроснабжения. Электроэнергия им может поставляться посредством государственной поддержки.

"Всех остальных можно, надо отключать. То есть иметь возможность всех других отключать. Тогда у нас масштаб проблемы уменьшится, по нашим оценкам, в несколько раз. Это может быть в 4-5 раз. И замедлится или прекратится наращивание долгов на рынке", - объяснил Кудрицкий.

Он также добавил, что после этого можно будет заняться проблемой погашения уже существующих долгов.

Напомним, "Укрэнерго" задолжала 17 млрд грн на балансирующем рынке, в то время как долг перед ней составляет 30 млрд грн.

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Укрэнерго