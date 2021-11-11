В "Укрэнерго" назвали причины аварийной помощи из Словакии

НЭК "Укрэнерго" 11 ноября запросило аварийную помощь из Словакии в размере 100 МВт из-за дефицита угля на Калушской ТЭС, планового ремонта на одной из ГЭС и текущего ремонта на Бурштынской ТЭС.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укрэнерго ".

"Бурштынская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в острове "Бурштынской ТЭС" (до 90% производства, кроме того в реконструкции находится Теребле-Рицкая ГЭС, а Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за ограниченных запасов топлива)", - пояснили в компании.

Диспетчер обратился в Словакию после того, как из-за свищей в котле отключился блок Буртинской ТЭС.

Еще до активизации аварийной помощи на Бурштынской ТЭС досрочно был выведен из ремонта энергоблок №2.

"Соответственно после того, как указанный блок будет загружен до мощности 100 МВт, аварийную помощь в "остров Бурштынской ТЭС" можно будет деактивировать", - пояснили в "Укрэнерго".