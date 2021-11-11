В "Укрэнерго" назвали причины аварийной помощи из Словакии
НЭК "Укрэнерго" 11 ноября запросило аварийную помощь из Словакии в размере 100 МВт из-за дефицита угля на Калушской ТЭС, планового ремонта на одной из ГЭС и текущего ремонта на Бурштынской ТЭС.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"Бурштынская ТЭС является основным источником производства электроэнергии в острове "Бурштынской ТЭС" (до 90% производства, кроме того в реконструкции находится Теребле-Рицкая ГЭС, а Калушская ТЭЦ работает с минимальной нагрузкой из-за ограниченных запасов топлива)", - пояснили в компании.
Диспетчер обратился в Словакию после того, как из-за свищей в котле отключился блок Буртинской ТЭС.
Еще до активизации аварийной помощи на Бурштынской ТЭС досрочно был выведен из ремонта энергоблок №2.
"Соответственно после того, как указанный блок будет загружен до мощности 100 МВт, аварийную помощь в "остров Бурштынской ТЭС" можно будет деактивировать", - пояснили в "Укрэнерго".
Напомним, 2 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках договора об оказании аварийной помощи.
Аварийная помощь была предоставлена на фоне дефицита угля на государственных ТЭС, из-за которого каждый второй блок госкомпании "Центрэнерго" не работает из-за нехватки угля.